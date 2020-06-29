رياضة | سر غياب أوزيل عن آرسنال أمام شيفيلد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر سر غياب أوزيل عن آرسنال أمام شيفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الألماني مسعود أوزيل لم يتواجد في قائمة آرسنال لمواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد في مباراة الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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وأعلن آرسنال أن النجم الألماني لم يتواجد مع المدفعجية بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في الظهر أثناء تدريبات يوم أمس.

وأفاد النادي الإنجليزي بأنه يفتقد العديد من نجومه بسبب الإصابة على رأسهم لوكاس توريرا وكالوم تشامبرز وسيدريك سواريس وبابلو ماري وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلي.

وأشار النادي اللندني إلى أنه بالإضافة إلى هذه الغيابات لا يتواجد لاعب الوسط ماثيو الجاندوزي لتعرضه لعقوبة بسبب سلوكه.