رياضة | موعد الإعلان عن صفقة انتقال المثلوثي للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن صفقة انتقال المثلوثي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من حسم صفقة حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي التونسي خلال الأيام القليلة القادمة.
وأنهى مسئولو الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية الاتفاق مع المثلوثي حول كل شئ حول انضمامه للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
واتفق مسئولو القلعة البيضاء مع المثلوثي على التوقيع للفريق لمدة 3 مواسم قادمة مقابل حوالي 2 مليون دولار بالاضافه إلى توفير سيارة وشقة له في القاهرة.
ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة التي يتفق عليها الطرفين حاليا قبل أن يتم عن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
وسيصل حمزة المثلوثي ووكيله إلى القاهرة لتوقيع العقود مع الزمالك والانضمام إلى الفريق فور فتح خطوط الطيران مباشرة.