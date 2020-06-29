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رياضة | الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر جهاز الكرة  بالنادي الأهلي، على إعارة صالح جمعة نجم وسط الفريق في الموسم المقبل، بعد تجديد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لعقده، والذي أكد في اكثر من مناسبة رفضه وجود اللاعب مع الفريق.

 

ورفضت لجنة التخطيط فكرة بيع اللاعب نهائياً ولكنها وافقت على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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ويمتلك صالح جمعة في الوقت الحالي عرضين أحدهما من الدوري البرتغالي والأخر من الدوري المجري بخلاف امتلاك صانع الألعاب الدولي 3 عروض محلية.

ويشارك جمعة في  تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة .

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