رياضة | موعد وصول حكيمي إلى إنتر ميلان وتوقيع عقده

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد وصول حكيمي إلى إنتر ميلان وتوقيع عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت وسائل إعلامية إيطالية عن تفاصيل إنضمام المغربي الشاب أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو بأن إنتر ميلان توصل لإتفاق كامل مع ريال مدريد على التعاقد مع حكيمي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

وأوضح فابريزيو رومانو أن عقد حكيمي مع إنتر ميلان لن يتضمن وجود بند إعادة الشراء، حيث رفض النادي الإيطالي التفاوض على وجود هذا الشرط في عقد النجم المغربي.

وعلى نفس الجانب، أكد الصحفي جانلوكا دي مارزيو أن أشرف حكيمي سيصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية مساء غدا الإثنين على أن يوقع على عقده مع إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل.