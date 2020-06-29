رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع معكم مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا الإسبانية)

ويسعي الفريق الملكي لتحقيق الفوز على إسبانيول من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإسباني، حيث أن فوز المرينجي اليوم سيجعله يبتعد عن برشلونة بفارق نقطتين.

تشكيل ريال مدريد ضد اسبانيول:-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : راموس - مارسيلو - فاران - كارفخال.

خط الوسط : فالفيردي - كروس - كاسميرو.

خط الهجوم : هازارد - إيسكو - بنزيما.

واليكم متابعة المباراة لحظة بلحظة:

الدقيقة الأولى: انطلاق الشوط الأول وبداية قوية من فريق ريال مدريد.

الدقيقة الخامسة: ركلة حرة لصالح فريق ريال مدريد في منتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور هازارد.

الدقيقة العاشرة: كرة عرضية من وو لي لاعب فريق إسبانيول من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين أبعدها دفاع مدريد عن مناطق الخطورة.

د15 : امتلاك تام للكرة بين أقدام لاعبي فريق ريال مدريد.

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د20: ركلة حرة لصالح فريق إسبانيول بالقرب من منطقة جزاء مدريد بعد خطأ على سرخيو راموس.

د25: ركلة حرة لصالح فريق إسبانيول في منتصف الملعب بعد خطأ على كاسيميرو.

د30: ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين.. الاستحواذ 72 % ريال مدريد ,, مقابل 28 % إسبانيول.

د36: تسديدة رائعة من كريم بنزيمة بباطن القدم اليمنى من يسار منطقة جزاء إسبانيول أبعدها دييجو لوبيز من أسفل يسار العارضة ببراعة إلى ركنية من جهة اليمين. د40: خمس دقائق على نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين.

د45: ركلة حرة لصالح فريق ريال مدريد في منتصف ملعب إسبانيول نفذها توني كروس عن طريق كرة عرضية إلى دخل منطقة الجزاء حاول لوبيز الامساك بها ولكنه سقطت من يديه.

د46: جوووووووووووووووول أول لصالح فريق مدريد عن طريق كاسيميرو جاء بعد تمريرة رائعة بالكعب من كريم بنزيمة من يمين منطقة الجزاء مرت بين أقدام المدافع قابلها كاسيميرو بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

د50: كرة عرضية من كاسيميرو إلى داخل منطقة الجزاء لم تجد متابع من لاعبي ريال مدريد داخل منطقة الجزاء. د60: كرة عرضية من أدريان إمباربا لاعب إسبانيول إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع مدريد عن مناطق الخطورة. د65: ركلة حرة لصالح فريق إسبانيول في منتصف ملعب مدريد بالقرب من منطقة الجزاء بعد خطأ على فينيسيوس جونيور.

د70: بطاقة صفراء من نصيب أدريا بيدروسا لاعب إسبانيول بعد تدخل عنيف على أقدام كاربخال.

د75: ربع ساعة على نهاية المباراة والنتيجة مازالت تشير إلى تقدم فريق ريال مدريد بهدف مقابل لاشيء والاستحواذ 69 % ريال مدريد ,, مقابل 31 % إسبانيول.