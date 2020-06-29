رياضة | دي بروين يقود مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر دي بروين يقود مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد مانشستر سيتي، الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع النهائي.

وأحرز هدفي مانشستر سيتي كيفن دي بروين في الدقيقة (37 من ركلة جزاء) ورحيم سترلينج بالدقيقة (68).

وضرب مانشستر سيتي موعدا في نصف النهائي مع آرسنال، فيما يلتقي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في نصف النهائي الآخر