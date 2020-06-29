رياضة | كارتيرون يحدد موعد إعلان قائمة الراحلين عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحدد موعد إعلان قائمة الراحلين عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي الومالك بتحويل ملف الراحلين والمعارين والصفقات الجديدة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ليحسمه بنفسه الفترة المقبلة.

ويدرس كارتيرون حاليا ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء واستقر تقريبا على رحيل 5 لاعبين من الفريق ولكنه قرر تأجيل الإعلان عن أسمائهم.

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وقرر كارتيرون أن يعلن عن الراحلين عن الفارس الأبيض عقب مباراة الفريق ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هذا القرار من المدرب الفرنسي حتى لا يشتت اللاعبين وتحسبا لحدوث أي ظرف يحتاج خلاله أحد من هؤلاء اللاعبين.

ومن المتوقع أن تلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الرجاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.