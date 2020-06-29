رياضة | كارتيرون يحدد موعد إعلان قائمة الراحلين عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحدد موعد إعلان قائمة الراحلين عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام مجلس إدارة نادي الومالك بتحويل ملف الراحلين والمعارين والصفقات الجديدة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ليحسمه بنفسه الفترة المقبلة.
ويدرس كارتيرون حاليا ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء واستقر تقريبا على رحيل 5 لاعبين من الفريق ولكنه قرر تأجيل الإعلان عن أسمائهم.
وقرر كارتيرون أن يعلن عن الراحلين عن الفارس الأبيض عقب مباراة الفريق ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء هذا القرار من المدرب الفرنسي حتى لا يشتت اللاعبين وتحسبا لحدوث أي ظرف يحتاج خلاله أحد من هؤلاء اللاعبين.
ومن المتوقع أن تلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الرجاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.