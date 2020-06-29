انت الان تتابع بعد ارتفاع قيمته السوقية.. دورتموند يعلن رحيل المغربي حكيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد موسمين مع دورتموند مُعاراً من ريال مدريد ، حكيمي سيرحل عن "سيغنال إيدونا بارك"

سيرحل النجم المغربي أشرف حكيمي عن صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني بعد سنتين قضاهما مع "وصيف البوندسليغا" معاراً من ريال مدريد، وفقاً لمسؤول في إدارة الفريق، والذي أشار إلى أن السبب مرتبط بارتفاع القيمة السوقية للاعب.

قال المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، ميشائيل تسورك، اليوم السبت (27 حزيران/يونيو 2020) إن الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي سيرحل عن صفوف الفريق المعار إليه في آخر موسمين من ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة "كيكر" الألمانية أن حكيمي (21 عاماً) الذي تألق مع دورتموند هذا الموسم، سيبيع ريال مدريد عقده إلى إنترميلان الإيطالي.

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وعبّر تسورك عن أسفه لرحيل حكيمي الذي ارتفعت قيمته بشكل لافت بعد إعارته من مدريد، وقال تسورك إن المبلغ المطلوب "ارتفع أكثر. لا يمكننا (الاحتفاظ به)". وبحسب مواقع الانتقالات المتخصصة، ارتفعت قيمة الظهير الأيسر من 5 ملايين يورو إلى 54 مليون يورو خلال فترة إقامته في دورتموند وصيف الدوري الألماني.

وأصبح حكيمي لاعباً أساسياً في نادي إقليم الرور الصناعي، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا واحدة منهما في مواجهة إنتر.