شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يقبل هدية برشلونة ويتصدر «لا ليجا» بفوز صعب على إسبانيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مُضيفه إسبانيول بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب باور، في اطار الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وقبل المارينجي هدية غريمة التقليدي برشلونة الذي تعادل أمس مع سيلتا فيجو 2-2 ليخسر نقطتين في سباق الصدارة، ويمنح هدية إلى ريال مدريد الذي قبلها اليوم وتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كاسيميرو في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، وتوقف رصيد إسبانيول عند النقطة 24 متزيل جدول الترتيب.