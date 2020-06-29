شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التعاقد مع جون أنطوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عرضًا قدمه أحد الوسطاء، للتعاقد مع المهاجم الغانى، جون أنطوى، لاعب بيراميدز، مقابل 15 مليون جنيه لتدعيم هجوم القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء رفض المجلس بعد استطلاع رأى المدير الفنى الفرنسى، باتريس كارتيرون، وكذلك استطلاع رأى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، وفاروق جعفر، مستشار رئيس النادى للشؤون الفنية، وأجمع الثلاثى على عدم التعاقد مع المهاجم الغانى، نظرًا لعدم ثبات مستواه وتكرار إصاباته خلال الموسم الماضى، بالإضافة إلى أن الفريق ليس في حاجة فنية إليه في الوقت الحالى، وأن الأفضل البحث عن مهاجم آخر بجانب مصطفى محمد.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن رحيل، كابونجو كاسونجو، العائد للفريق، بعد فشل احترافه في فريق الوداد المغربى، والذى لم يشارك مع الفريق إلا في دقائق معدودة وهناك تحفظ على مستواه من الجهاز الفنى والمسؤولين.

فيما رفض الفرنسى كارتيرون فكرة رحيل عمر السعيد، مهاجم الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك كارتيرون بوجود اللاعب مطالبا إدارة الزمالك بعدم الموافقة على أي عروض تصل النادى بشأنه إلا في حال التعاقد مع مهاجمين متميزين.

من ناحية أخرى، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أنه لا يستطيع إجبار لاعبى الفريق الكروى الأول على خوض التدريبات الجماعية في ظل انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى أن الحفاظ على اللاعبين يُعد من أهم أولويات الإدارة، وقال: «تلقيت اتصالات من بعض اللاعبين يخبروننى بصعوبة نزول التدريبات خوفًا من الإصابة وتعريض أسرته للفيروس».

وأوضح المشرف العام على الكرة بالزمالك أن عودة الدورى في ظل تلك الظروف أصبح أمرا مستحيلا، نظرًا لتبقى 17 مباراة لكل فريق ومن الصعب إقامتها في شهرين دون توقفات، مع صعوبة عودة اللاعبين للمباريات دون الحصول على فترة إعداد كافية. وقال: «اللاعب يحتاج من 4 لـ 6 أسابيع تأهيلًا حتى يستطيع تعويض فترة الراحة السلبية، ولا يتعرض لإصابة عضلية»، وفيما يتعلق بالمشاركة في البطولة الإفريقية قال: «البطولة الإفريقية باقٍ عليها فترة زمنية كافية، نستطيع ترتيب أوضاعنا خلالها، بخلاف عدد المباريات القليل، ونستطيع الدخول في معسكر مفتوح لحين استكمال البطولة».

وعن محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، الذي أعلن إصابته بفيرس كورونا، أكد المشرف على الكرة بالزمالك أن اللاعب لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، ومن المقرر أن يخضع لإجراء مسحة طبية ثانية بعد 3 أيام.

من جانبه، قال يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، إن عودة الدورى في الوقت الحالى في ظل عدم السيطرة على فيروس كورونا، يعتبر أمرا صعبا ويعرّض حياة اللاعبين للخطر. وأضاف أوباما: «على الجميع تحمّل المسؤولية وتقدير ظروف اللاعبين، فنحن جميعا نخشى على أرواحنا وأسرنا بسبب فيروس كورونا».

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فيما وضع الجهاز الطبى للفريق، بقيادة محمد أسامة، برنامجا وقائيا خاصا للاعبى الفريق تحسبا لعودة التدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمباراتى الرجاء المغربى في الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا، والمقرر لهما كموعد مبدئى، سبتمبر المقبل، وأصر الجهاز الطبى على وضع برنامج وقائى طبى خاص لكل لاعب في فريق الزمالك حفاظا على سلامتهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا.

وفى شأن مختلف، أصدر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بيانا وجه خلاله الشكر لجماهير البيضاء على دعمها له عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتأكيد على استمراره في مواجهة المتجاوزين تجاه النادى والوطن الغالى.