الدوري الإسباني: الريال يهزم إسبانيول ويبتعد بالصدارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
ابتعد فريق ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن ملاحقه المباشر برشلونة، بفوزه على إسبانيول 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.
ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاسيميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام برشلونة، الذي تعادل مع سلتا فيجو أمس السبت 2-2، وتوقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.
وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لريال مدريد والحادي والعشرين في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني.
فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي لإسبانيول، والثامنة عشر له هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.
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