شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى: والدة باسم مرسي دخلت المستشفى بسبب شائعة إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي إن والدة باسم مرسي مهاجم الفريق دخلت المستشفى بسبب إشاعة إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد، وأضاف مهدى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى سيف زاهر :" ظهور مسحة إيجابية في جهاز الإنتاج الحربي".

الجدير بالذكر أن القصة بدأت عندما أكد طارق يحيي على فضائية الزمالك أمس، إصابة الحاسم باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي بفيروس كورونا، قائلا: "نتيجة عينة باسم مرسي التي خضع لها مع الانتاج الحربي ظهرت إيجابية واللاعب يخضع حالياً للعزل".

في المقابل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصاب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100% ، قائلا: " اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الانتاج الحربى لكل اللاعبين بما فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق ، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصاب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".

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وأضاف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100%، وقال مهدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الإنتاج الحربى لكل اللاعبين، بمن فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".

وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيجة المسحة الثانية التى أجراها الفريق، وبالتالى لا يعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا.