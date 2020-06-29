شكرا لقرائتكم ياسر ريان: يجب عودة الدوري أجلًا أم عاجلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، على ضرورة عودة مسابقة الدوري الممتاز أجلًا أم عاجلًا، وقال ريان فى تصريحات تلفزيوينة "يجب عودة بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة، فكرة القدم صناعة يتربح منها العديد من العناصر داخل المنظومة".

وقال ياسر ريان: "مهمة اتحاد الكرة وضع مواعيد بطولة الدوري واستكماله هذا الموسم مع مراعاة الموسم المقبل، ولا مبرر لدي الأندية المعترضة على عودة البطولة".

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وكان ياسر ريان نجم الأهلى الأسبق قد انتقد تصرف حسام عاشور وأحمد فتحى في طريقة معاملتهما مع النادى الأحمر. قائلا ":"بعد قرار الأهلي بعدم تجديد عقد حسام عاشور، اتصلت به لتقديم النصيحه له، ولكنه لم يرد على مكالمتي"، مضيفًا:"ألوم على حسام عاشور، ظهوره على السوشيال ميديا، بعد أزمة مباراة إعتزاله".

وأضاف ياسر ريان: "حسام عاشور، كان يجب أن يحافظ على علاقته بالنادي الأهلي، ويراعي أنه قائد الفريق"، مضيفًأ:"النادي الأهلي هو إللى عملنا وهو اللي خلى الناس تعرف ويبقى لينا قيمة في المجتمع".

وتابع ياسر ريان: "أحمد فتحي، أخطأ بالجلوس مع إدارة النادي للتفاوض على تجديد عقده، على الرغم من أنه اتخ قرار بعدم الاستمرار مع الفريق"، مضيفًا:"فتحي، كان يجب أن يكون صريح من البداية، برغبته في خوض تجربة جديدة مثلما فعل شريف إكرامي".