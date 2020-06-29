شكرا لقرائتكم باسم مرسي: لم أعانى من أي أعراض كورونا ومش زعلان من طارق يحيى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، عن تعرضه للإصابة، وقال باسم في تصريحات تلفزيونية : "أجرينا المسحة الأولى ونتيجتها كانت سلبية لكن المسحة الثانية ظهر بها أني مطالب مع شخص آخر بإعادة المسحة ومسئولي النادي نصحوني بعزل نفسي، لكني لم أعانى من أي أعراض".

ولفت إلى أنه ليس غاضب من طارق يحيى بعدما أعلن إصابته بالفيروس موضحًا أنه يؤدي عمله، مشيرًا إلى أن عرض الوداد المغربي جاء عن طريق وكيله.

وأتم تصريحاته موضحًا أنه يرحب بعودة الدوري لأنه من غير المنطقي أن يتوقف الدوري لعدة سنوات حال استمرار كورونا.

طمئن باسم مرسي نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالي جماهيره بعد الإنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص بينما أودي بحياة الألآف حول العالم.

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قال مهاجم الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" لا تقلقوا أنا بصحة جيدة وأمارس حياتى الطبيعية وملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار هذا الوباء اللعين".

الجدير بالذكر أن القصة بدأت عندما أكد طارق يحيي على فضائية الزمالك أمس، إصابة الحاسم باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي بفيروس كورونا، قائلا: "نتيجة عينة باسم مرسي التي خضع لها مع الانتاج الحربي ظهرت إيجابية واللاعب يخضع حالياً للعزل".

في المقابل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصاب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100% ، قائلا: " اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الانتاج الحربى لكل اللاعبين بما فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق ، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصاب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".