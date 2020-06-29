شكرا لقرائتكم عمرو أنور: الأهلي يفاوض طاهر طاهر بسبب تعثر المفاوضات لشراء رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن الأهلي دخل في مفاوضات مع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، بسبب تعثر مفاوضات النادي الأهلي في صفقة شراء رمضان صبحي.
وأكد عمرو أنور في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يسعى للتعاقد مع طاهر وعودة محمد شريف من إنبي ربما بسبب تعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي".
وأوضح: "أما عن محمد شريف فهو لاعب جيد ورأيي أنه سيحقق نجاحات كبيرة مع الأهلي مستقبلا".
قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن قطاع الناشئين في القلعة الحمراء لا يضم موهبة مثل طاهر محمد طاهر.
وأكد عمرو أنور: "هناك لاعبين في الأهلي موهوبين ولكن لا يمتلكون الخبرة مثل طاهر محمد طاهر"
وأوضح: "الأهلي يمتلك لاعب مميز للغاية وهو محمد فخري، ولكن يحتاج خبرات المشاركة لكي يكون موهبة كبيرة مثل طاهر محمد طاهر"
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