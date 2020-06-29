شكرا لقرائتكم رمزي صالح: جوزيه مدرب إنسان ويتمتع بشخصية رائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد رمزي صالح، حارس الأهلي السابق، بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه يتمتع بشخصية رائعة، وقال صالح فى تصريحات تلفزيونية: " في إحدى مواجهات دوري أبطال أفريقيا كنا سنسافر إلى كينيا وهناك لا يعترفون بجواز السفر الفلسطيني".

وأضاف: "جوزيه اجتمع بي قبل السفر وقال لي لن اصطحبك مع الفريق لأنني لا أرضى بأن تنتظر في المطار على احتمال الدخول إلى البلد أو لا".

وتابع: "قلت لجوزيه يمكنك اصطحابي أنا فلسطيني ومعتاد على هذا الأمر ولكنه أصر على رأيه، وفي النهاية تم حل الأزمة وسافرت مع الفريق".

وأكد رمزي صالح، حارس مرمي الأهلي السابق، أن طارق حامد، أفضل لاعب خط وسط فى الدوري المصري خلال الفترة الحالية مضيفا أن طارق حامد من أفضل لاعبي خط الوسط بسبب إمكانياته البدنية التى يمتلكها إلى جانب روحه التى يلعب بها مع الزمالك، بالإضافة أنه عمل على تطوير مستواه مع القلعة البيضاء".

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وأتم : "طارق حامد كان يعيبه فى سموحة ارتكاب الأخطاء ضد اللاعبين ولكنه طور مستواه مع الزمالك، ويوجد لاعبين مميزين فى خط الوسط مثل نبيل عماد دونجا".