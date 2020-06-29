شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الأهلي يحاول إقناع فايلر بعودة وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود محاولات داخل النادي الأهلي، من أجل اقناع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، باستمرار المغربي وليد أزارو.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية : "مسؤولي الأهلي يحاولون اقناع المدير الفني السويسري باستمرار أزارو مع الفريق بعد تألقه مع الاتفاق السعودي إلى جانب الإمكانيات التى يملكها.

وأضاف: "أزارو فى أخر موسمين حقق أرقام مثيرة مع فريق الأهلي وأحرز العديد من الأهداف، فيجب منحه فرصه مع فايلر".

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