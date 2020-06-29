شكرا لقرائتكم عمرو أنور: قطاع الناشئين في الأهلي لا يضم موهبة مثل طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن قطاع الناشئين في القلعة الحمراء لا يضم موهبة مثل طاهر محمد طاهر، وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك لاعبين في الأهلي موهوبين ولكن لا يمتلكون الخبرة مثل طاهر محمد طاهر".

وأوضح: "الأهلي يمتلك لاعب مميز للغاية وهو محمد فخري، ولكن يحتاج خبرات المشاركة لكي يكون موهبة كبيرة مثل طاهر محمد طاهر".