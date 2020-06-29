شكرا لقرائتكم عمرو أنور: قطاع الناشئين في الأهلي لا يضم موهبة مثل طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن قطاع الناشئين في القلعة الحمراء لا يضم موهبة مثل طاهر محمد طاهر، وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك لاعبين في الأهلي موهوبين ولكن لا يمتلكون الخبرة مثل طاهر محمد طاهر".
وأوضح: "الأهلي يمتلك لاعب مميز للغاية وهو محمد فخري، ولكن يحتاج خبرات المشاركة لكي يكون موهبة كبيرة مثل طاهر محمد طاهر".
قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كلف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، بتقديم تقرير أسبوعي عن فريق الشباب، وتابع عمرو أنور في تصريحات تلفزيونية: "كما كلف فايلر معاونه شعيب شعيب بمتابعة جميع فرق القطاع لضم المواهب الى الفريق الأول"
وأضاف: "فايلر ضم 5 لاعبين عندما انضم عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى منتخب مصر مؤخرا".
أعرب عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، عن استغرابه الشديد من مطالبة بعض المسئولين بإلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال عمرو أنور: "الناس اللي بتطالب بإلغاء الدوري مش عارف بتفكر إزاي، وعاوزين أيه بالضبط".
وتابع: "لم يبلغني أحد حتى الآن بعودة تدريبات فريق 99، ولكن سعيد بذلك القرار".
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