شكرا لقرائتكم شبانة ينفي وجود بند يمنع أعضاء مجلس الجبلاية السابق من الترشح للانتخابات التكميلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الإعلامي محمد شبانة الأنباء التي ترددت عن وجود بند في لائحة الجبلاية يمنع أعضاء المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، من الترشح في الانتخابات التكميلية لمدة عام واحد فقط بسبب استقالتهم عقب فشل المنتخب في التتويج ببطولة افريقيا الأخيرة والتي أقيمت في العام الماضي بمصر.

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وتابع شبانة في لايف اليوم السابع أن البند الموجود في لائحة اتحاد الكرة يطبق علي من تقدم باستقالته للجمعية العمومية فقط وهو ما لم يحدث مع مجلس أبوريدة المستقيل لذا سيكون لديهم أحقية فى الترشح بالانتخابات التكميلية المقبلة.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

وحسم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الجدل الدائر حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقال إن اتحاد الكرة سيجرى انتخابات تكميلية لمدة سنة على أن تقام فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة مطالب بتوفيق أوضاعه وفقا لقانون الرياضة المصرى لسنة 2017، مضيفا أنه سيتم بعد السنة إعادة فتح باب الانتخابات لدورة جديدة، مشددا على أن ما يتردد حول إقامة الانتخابات المقبلة لمدة 4 سنوات غير وارد تماما.

وقال حطب، إن اتحاد الكرة وكذلك اتحاد الطائرة سيعقدان انتخابات تكميلية لمدة سنة واحدة قبل اعادة فتح باب الترشيح للإنتخابات، مشددا على أن قانون الرياضة المصرى معتمد من الفيفا وبالتالى لا يستطيع الفيفا مخالفة القانون المصرى كما لا يستطيع الفيفا اجبار الدولة المصرية على إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات، لأن القانون المصرى فوق الفيفا وأى جهة أخرى، تابع أن المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا والمرشح المحتمل لاتحاد الكرة فى الانتخابات أكد التزامه بالقانون المصرى وتطبيق ما يتوافق معه منعا لأى صدامات بين الفيفا والقانون المصرى.

وأضاف أنه فى حالة إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة 4 سنوات، سيكون المجلس الجديد معرض للطعن لمجلس التسوية والتحكيم وبالتالى حل الاتحاد بقوة قانون الرياضة وأوضح حطب أنه ليس من الوارد التمديد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمدة سنة جديدة لأن هذا القرار غير دستورى، ولابد من عقد انتخابات لمدة سنة لتوفيق الأوضاع قبل عقد انتخابات جديدة بعد انتهاء السنة.