شكرا لقرائتكم فايز عريبي: نطالب بدعم الدولة لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب فايز عريبي رئيس نادي طنطا مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها ناديه مالياً خلال الفترة الحالية ومساواته بنادي أسوان بشأن تخصيص مكان مناسب للفريق لخوض معسكر للفريق الكروي الأول .

وقال فايز عريبي في تصريحات تلفزونية لقناة أون تايم سبورت 2: "لدينا 3 لاعبين وأثنين من مدربين الحراس مصابين بفيروس كورونا المستجد".

وأوضح عريبي: "لسنا معترضين على عودة الدوري لكننا لنا مطالب حددها المديرين الفنيين رغم صعوبته".

تابع: "لدينا لاعبين من كل محافظات مصر فكيف يتم عودتهم لمنازلهم يوميا وهناك صعوبة خلال الفترة الحالية ان يعودوا الى منازلهم بسبب إمكانية تعرضهم للإصابة بكورونا.

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وطالب فايز عريبي: "نريد دعم من وزارة الرياضة واتحاد الكرة لإقامة معسكر في أي من المراكز والأماكن الخاصة بالدولة لعدم قدرتنا على توفير 50 غرفة".

كما طالب فايز عريبي: "نطالب وزارة الرياضة بدعم مالي لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة".

أكد طارق يحيي أن ناديي الاتحاد السكندري وطنطا قررا تأجيل تدريبات الفريق لحين الحصول على نتائج المسحة الثانية لفيروس كورونا، وقال طارق يحيي في مقدمة برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "طلعت يوسف يحترم البروتوكول ويخاف على مصلحة اللاعبين ولم يقدم على خوض التدريبات الجماعية للفريق لحين الاطمئنان على اللاعبين بالشكل الأمثل".

أضاف طارق يحيي أن نادي طنطا هو الآخر الذي سبق وأن خضع لاعبوه لمسحة سابقة ونتج عنها 5 إصابات بكورونا.