شكرا لقرائتكم مدحت عبدالهادى: الإعلام سبب الأزمة بين جماهير الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت عبدالهادى نجم الزمالك السابق، أن الإعلام هو سبب الأزمة والمشاحنات بين جماهير الأهلى والزمالك.

وأضاف عبدالهادى خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: الإعلام هو سبب الأزمة بين جماهير الأهلى والزمالك وأطالب الإعلاميين بعدم إشعال الأزمة بين الجماهير.

وتابع مدحت عبد الهادى، "أن كل الإعلام ساند الأهلى بعد سقوطه أمام صن داونز حتى تتويجه بالدورى، ومش بيشوف سلبيات في الأهلى أو بيشوف ومش هيقولها".

وأوضح نجم الزمالك السابق، "أن نجوم الزمالك على مر التاريخ اتظلموا إعلاميا ومخدوش حقهم رغم وجود أجيال كبيرة جدا وسيطرت على كل البطولات، فأطالب الإعلام بذكر إيجابيات الزمالك زى ما بيقولوا السلبيات".

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وأكد مدحت عبد الهادى، "أن فاروق جعفر أسطورة كروية بكل المقاييس، ولما الزمالك احتاجه لبى النداء وساند المستشار وشريك في النجاح ومش عارف ليه الإعلام ركز في عقد ابنه في التوقيت ده".

وأوضح مدحت عبد الهادى: "من ساعة مرتضى منصور ما مسك الزمالك كل يوم فيه جديد علشان كدة كل نجوم الزمالك في ضهر المستشار مرتضى منصور".

وتابع نجم الزمالك السابق: "كل ما نتكلم عن بطل القرن هناك ناس بتزعل مش عارف ليه، وقناة الزمالك هي اللى عملت الأزمة حاليا لأنها جابت حق النادى والدليل عدد المشاهدات، وقناة الزمالك بترد على كل الإساءات للنادى ولم تهاجم أحد، وأنا مش عارف أحمد شوبير زعلان ليه من كلامنا عن نادى القرن وبيقول عليه فيلم قديم".