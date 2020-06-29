شكرا لقرائتكم مدحت عبدالهادى: كل نجوم الزمالك في ضهر المستشار مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت عبدالهادى نجم الزمالك السابق، أن كل نجوم نادى الزمالك في ضهر المستشار مرتضى منصور خلال هذه الفترة لما حققه من إنجازات.

وأضاف عبدالهادى خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "من ساعة مرتضى منصور ما مسك الزمالك كل يوم فيه جديد علشان كدة كل نجوم الزمالك في ضهر المستشار مرتضى منصور".

وتابع نجم الزمالك السابق: "كل ما نتكلم عن بطل القرن هناك ناس بتزعل مش عارف ليه، وقناة الزمالك هي اللى عملت الأزمة حاليا لأنها جابت حق النادى والدليل عدد المشاهدات، وقناة الزمالك بترد على كل الإساءات للنادى ولم تهاجم أحد، وأنا مش عارف أحمد شوبير زعلان ليه من كلامنا عن نادى القرن وبيقول عليه فيلم قديم".

وتابع مدحت عبد الهادى: "لو كان الزمالك متصدراً لجدول الترتيب لرفض المسئولون استئناف المسابقة المحلية".

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وأكمل نجم الزمالك: "الزمالك تعرض للاضطهاد من قبل اللجنة الخماسية من قبل بعد تأجيلها جميع المباريات المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية ماعدا لقاء القمة أمام الأهلي، مش عارف ليه كان ماسكين في المباراة دى أنها لازم تتلعب مع أن في نفس الوقت تم تأجيل 4 لقاءات".

وأنهى تصريحاته بخصوص القمة التي تُلعب: "ناشئو الزمالك كان لديهم اصرار كبير وحماس شديد على خوض المباراة واللعب أمام الأهلي، وكان نفسى الزمالك يلاعب الأهلى بالناشئين بعد الفوز بالسوبر".