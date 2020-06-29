شكرا لقرائتكم رمزي صالح: طارق حامد أفضل لاعب خط وسط فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمزي صالح، حارس مرمي الأهلي السابق، أن طارق حامد، أفضل لاعب خط وسط فى الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وقال صالح فى تصريحات تلفزيونية : "طارق حامد من أفضل لاعبي خط الوسط بسبب إمكانياته البدنية التى يمتلكها إلى جانب روحه التى يلعب بها مع الزمالك، بالإضافة أنه عمل على تطوير مستواه مع القلعة البيضاء".

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وأضاف: "طارق حامد كان يعيبه فى سموحة ارتكاب الأخطاء ضد اللاعبين ولكنه طور مستواه مع الزمالك، ويوجد لاعبين مميزين فى خط الوسط مثل نبيل عماد دونجا".