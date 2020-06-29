شكرا لقرائتكم مدحت عبدالهادى: لو كان الزمالك متصدرا لرفض المسئولين استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مدحت عبدالهادى، نجم الزمالك السابق، اندهاشه من إصرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري على استئناف مسابقة الدورى للموسم الجارى.
وأضاف عبدالهادى خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "لو كان الزمالك متصدراً لجدول الترتيب لرفض المسئولون استئناف المسابقة المحلية".
وأكمل نجم الزمالك: "الزمالك تعرض للاضطهاد من قبل اللجنة الخماسية من قبل بعد تأجيلها جميع المباريات المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية ماعدا لقاء القمة أمام الأهلي، مش عارف ليه كان ماسكين في المباراة دى أنها لازم تتلعب مع أن في نفس الوقت تم تأجيل 4 لقاءات".
وأنهى تصريحاته بخصوص القمة التي تُلعب: "ناشئو الزمالك كان لديهم اصرار كبير وحماس شديد على خوض المباراة واللعب أمام الأهلي، وكان نفسى الزمالك يلاعب الأهلى بالناشئين بعد الفوز بالسوبر".
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