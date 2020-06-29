شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: دونجا وعبد العاطي الأنسب لطارق حامد في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، ضرورة البحث عن بديل لطارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية : "على مسؤولي الزمالك إيجاد بديل لطارق حامد وفرجاني أيضًا، ومحمود عبدالعزيز إصاباته كثيرة إلى جانب قلة خبرات محمد حسن".

وأضاف: "تعاقد الزمالك مع لاعب وسط يخلق منافسة قوية بين لاعبي فى هذا المركز بالإضافة أن مستوي طارق حامد الفني سيزيد للغاية بسبب روح المنافسة".

وعن اللاعب البديل لطارق حامد، قال رضا عبد العال: "دونجا أو محمد عبد العاطي الأنسب لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

أبدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، موافقته المبدئية على الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن تلقى اللاعب مفاوضات عن طريق بعض الوسطاء من أجل انتقاله إلى قلعة ميت عقبة، حيث تبحث الإدارة البيضاء عن تعزيز خط الوسط ببدائل قوية للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى الموسم المقبل.

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وكشف مصدر مقرب من دونجا، أن اللاعب أبدى موافقته بعد أن عُرض عليه الانتقال لصفوف الزمالك فى الموسم الكروى الجديد، وينتظر توصل إدارة القلعة البيضاء لإتفاق مع نظرائهم فى بيراميدز لحسم الصفقة، لاسيما وأن الزمالك يرغب فى ضم بعض اللاعبين من الفريق السماوى بخلاف دونجا، وهم عبد الله بكرى و رجب بكار.

ويعد دونجا أحد الأهداف السابقة لنادى الزمالك، قبل أن يخرج من الصورة ليعود مؤخرا للحسابات البيضاء بعد ترشيحه من قبل وسطاء اللاعبين لتعزيز خط الوسط الأبيض على أن تحسم إدارة الزمالك تلك المسألة بعد العودة إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة وذلك لدعم خطوط الفريق المختلفة فى الموسم الجديد.