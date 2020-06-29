شكرا لقرائتكم رئيس أسوان: نطالب بخوض مبارياتنا بالكامل في بترو سبورت أو المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أحمد سليمان رئيس نادي أسوان من اتحاد الكرة خوض جميع مبارياته المتبقية بالدوري المصري الممتاز على أي من ملعبي بترو سبورت بالقاهرة الجديدة أو المكس بالإسكندرية.

أضاف أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: "نطالب بخوض المباريات بالكامل على ملعب من الملعبين أسوة بالمصري الذي لعب مبارياته بالكامل في برج العرب خاصة وان هناك صعوبة بالغة في التنقل بين المحافظات وأسوان بسبب ان الكيران سيعود داخلياً يومين في الأسبوع وبالتالي لن يكون بمقدورنا اللعب في هذه المواعيد كل 3 أيام".

أوضح رئيس نادي أسوان: "منحنا بالأمس محافظ أسوان الرئاسة الشرفية للنادي خلال الجلسة التي عقدناها معه تقديراً للدور الذي يقوم به مع النادي والفريق حالياً وأنه وافق بشكل نهائي على دعم النادي لانتهاء المستحقات المتأخرة للاعبيه.

وقال أحمد سليمان: "اتحاد الكرة تراجع عن عدد المسحات في المرة الثانية وأكدوا تحمل عينات 40 لاعبا بدلا من 50 على أن نتحمل الباقي وهذا أمر مرفوض وعليهم تنفيذ ما صرحوا به قبل سابق".

وأوضح أن الفريق سيجري المسحة الثانية لفيروس كورونا للتأكد من جاهزية اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل الدفع بهم في التدريبات الجماعية الحالية والتي تقام في المعسكر الذي يخوضه الفريق بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن اللجنة الطبية لم تخبره بأي شيء بخصوص ظهور حالة ايجابية بعد المسحة الذي اجروها أمس الجمعة.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إلى أن اللاعبين اجروا المسحة على مجموعتين الأولى المتواجدين في القاهرة والثانية المتواجدين في أسوان.

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وأضاف أن المسحة الثانية ستجرى يوم الأربعاء المقبل مؤكدا أن حتى الأن اللجنة الطبية لم تخبره بأي شيء بشكل رسمي، ولكنه علم بشكل ودي ان هناك حالة ايجابية ولم يعلم لاعب أو من الجهاز الفني.

واختتم أنه يستعد لعودة الدوري وعقد اجتماع مع المحافظ لوضع استراتجية المرحلة المقبلة التي سيسير عليها الفريق.

وكان مصدر باتحاد الكرة، قد كشف عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج المسحة الأولى لأبناء الصعيد، والذي يعسكر حالياً بالمركز الأوليمبي، استعداداً لاستاف مباريات الدوري العام، بعد 25 يوليو المقبل، وفقاً خطة الزمنية التي حددتها وزارة الرياضة.

وكان لاعبو أسوان والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري قد خضعوا لإجراءات المسحة الأولى يوم الخميس الماضي بالمركز الأوليمبي، تمهيداً للدخول في فترة إعداد بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا.