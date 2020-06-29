شكرا لقرائتكم حسام البدري: صلاح فخر وقدوة وسنساند المنتخب الأولمبي العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سيبحث مع اللجنة الخماسية تنظيم المسابقات المحلية الموسم القادم، وقال البدري في تصريحات تلفزيونية : "أبحث مع اللجنة الخماسية تنظيم المسابقات المحلية الموسم القادم لانه حاسم في تصفيات كاس العالم مضيفا محمود سعد ابلغني بما حدث في اجتماع المدربين، وكان هناك نقاط إيجابية منها تدرج عدد الماتشات لأن اللاعبين ليسوا مستعدين بعد" .

وتابع حسام البدري: "محمد صلاح فخر لمصر والعرب وقدوة للجميع، قمت بتهنئته مباشرة بعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وما حققه يعد تتويجا لمجهوده".

وأضاف البدري : "لم نناقش اختيارات اللاعبين مع المنتخب الأولمبي، لكن الأولوية في الوقت الحالي للمنتخب الأول، ويجب أن نساند الاولمبي بالعام المقبل"، ه قائلا: إن دوري المجموعتين يضعف المسابقة وليس من مصلحتي، سيكون هناك اجتماع مع اتحاد الكرة بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء". وأكمل: "لم أطلب إقامة معسكر في سبتمبر، ولا يوجد شئ واضح حتى الآن بخصوص هذا الشهر، ومن الصعب أن يكون هناك توقف دولي ذلك الوقت".

وأنهى حديثه : "من الوارد تأجيل أمم أفريقيا وبالتالي ستؤجل التصفيات أو تقام في موعد أمم إفريقيا".