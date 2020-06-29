شكرا لقرائتكم سيف زاهر: موقف تركي أل الشيخ تجاه الأهلي أكثر من رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى سيف زاهر إن ما حدث من المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيما يخص تنازله عن قضاياه ضد الأهلى يعد موقفا أكثر من رائع، وهو ما كنا نتمناه أن ينتهي الموضوع بهذا المشهد الرائع.

وأضاف زاهر خلال تقديمه برنامجه ملعب أون على قناة أون تايم سبورتس 1 :"ارجو من الجمهور إغلاق هذا الملف نهائيا، بعدما أنهاه تركي أل الشيخ، بشكل رائع، والراجل سيظل محب للأهلي".

يذكر أن تركي آل الشيخ، كتب على صفحته الشخصبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالامس :"وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي ... وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة ... غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته ... إنا لله وإنا اليه راجعون".

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وأضاف:" وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي اساء لي لوجه الله تعالى ... وأطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر ".

وتابع :"وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من اخبار غير صحيحة ... هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح ... وختاماً أذكر الايه الكريمه (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ... حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اخوكم".