شكرا لقرائتكم أنيس سلتو: لم أهرب من الاتحاد السكندري وأطمئن على أسرتي في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الليبي أنيس سلتو لاعب نادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة هروبه من الفريق، في ظل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول ذلك، وقال سلتو فى تصريحات تلفزيونية : " لا صحة لإشاعة هروبي من النادي، وسفري جاء للاطمئنان على أسرتي، في ظل وجود طائرة تغادر إلى ليبيا".

وأضاف: "جميع اللاعبين الأجانب غادروا مصر إلى بلادهم، ولكن فضلت البقاء لمدة ثلاثة أشهر في الإسكندرية بسبب احترامي لنادي الاتحاد وجماهيره العريقة".

وعن علاقته بـ"طلعت يوسف": "علاقة جيدة للغاية بالإضافة أن محمد مصيلحي يوفر كل شييء للاعبين المحترفين، والاتحاد سيد البلد".

وانضم الليبي أنيس سلتو لاعب النجم الساحلي التونسي إلى صفوف الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الشتوية الماضية ، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الدور الثاني من عمر الدوري، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور تبدأ من يناير الحالي وتستمر لنهاية الموسم الجاري.

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ووقع سلتو على عقد إعارته إلى صفوف الاتحاد السكندري، بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل إدارة ناديه التونسي.

يذكر أن انيس سلتو خرج من حسابات الجهاز الفني للنجم بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي يفضل بيعه أو إعارته، ولكن اهتدت الإدارة التونسية إلى إعارة اللاعب من أجل تجهيزه على أن يعود مرة أخرى للفريق التونسي مع نهاية الموسم الحالي.

وشارك سلتو أساسيا خلال مواجهة فريقه ضد الأهلي في افتتاح دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.