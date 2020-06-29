شكرا لقرائتكم حسام البدري: دوري المجموعتين يضعف المسابقة.. ومن الوارد تأجيل أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن دوري المجموعتين يضعف المسابقة، وقال البدري في تصريحات تلفزيونية : "دوري المجموعتين يضعف المسابقة وليس من مصلحتي، سيكون هناك اجتماع مع اتحاد الكرة بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء".

وأكمل: "لم أطلب إقامة معسكر في سبتمبر، ولا يوجد شئ واضح حتى الآن بخصوص هذا الشهر، ومن الصعب أن يكون هناك توقف دولي ذلك الوقت".

وأتم: "من الوارد تأجيل أمم أفريقيا وبالتالي ستؤجل التصفيات أو تقام في موعد أمم إفريقيا".

نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة كواليس اجتماع اللجنة الخماسية مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد بركات مدير المنتخب، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وأعلن اتحاد الكرة الخميس المقبل موعدا لاعلان موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز على أن يتم تحديد مواعيد مباريات البطولة في وقت لاحق.

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عقدت اليوم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ود. محمود سعد المدير الفني للاتحاد وحسام الزناتي مدير المسابقات ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، حيث استعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين.

وبالاستماع إلى الاحتياجات الفنية للمنتخبات الوطنية تكون لدى اللجنة الخماسية صورة متكاملة والتوافق حول الفترة الزمنية فنيا لتدريبات الفرق حتى موعد استئناف المسابقة.