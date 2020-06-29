إصابة سوزا لاعب أهلي جدة بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب أهلي جدة يوم الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ودخوله الحجر الصحي لحين تعافيه من المرض.

وأعاد سوزا (31 عاماً) تغريد خبر نشره موقع "إسبورتيس.ياهو" البرازيلي يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البرازيل حيث كان يقضي وقته في فترة تعليق المنافسات الرياضية في السعودية التي بدأت منتصف شهر مارس الماضي، قبل أن ترفع وزارة الرياضة التعليق ابتداءً من 21 يونيو الماضي، ويحدد اتحاد القدم السعودي يوم الرابع من أغسطس موعداً لاستئناف منافسات كرة القدم.

ونشر سوزا، المنتقل إلى أهلي جدة صيف 2018، منشوراً عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" يؤكد من خلالها دخوله الحجر الصحي ابتداءً من يوم الأحد، وهو ما يعني تأخره في العودة إلى تدريبات فريقه التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وجاء إعلان إصابة سوزا بـ"كوفيد-19" بعد يوم من كشف مواطنه مارسيلو غروهي حارس مرمى اتحاد جدة تعرضه إلى الفيروس ذاته.