شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد لقناة الزمالك: لو عاد بي الزمن لن أنضم إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق السعيد ظهير أيسر الزمالك الأسبق، ندمه على الرحيل من القلعة البيضاء والانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وانضم طارق السعيد إلى صفوف النادي الأهلي، قادمًا من الزمالك خلال صيف عام 2006 ليتواجد داخل القلعة الحمراء حتى موسم 2008.

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: «أخطأت في حق نادي الزمالك عندما انتقلت إلى الأهلي».

وأكمل: «لكن كانت هناك ظروف دفعتني لذلك منها أن إدارة الزمالك جددت مع جميع اللاعبين إلا أنا».

وأردف: «إذا عاد بي الزمن لن أنضم للنادي الأهلي مرة أخرى، وكنت سأنتظر حتى أجدد للزمالك أو أحسم أمري في مكان آخر».

وتابع: «الأهلي عرض عليً بعد الاعتزال أن أتدرج في المناصب داخل النادي ولكني رفضت».

وواصل: «لا أريد من أحد المزايدة على انتمائي للزمالك، وتوقيعي للأهلي جاء بعد انتظار ثلاثة أشهر أن يتحدث معي مسوؤولو الزمالك».

وأوضح ظهير الزمالك الأسبق: «كل الظروف كانت تشير إلى رحيلي فكنت لا أشارك ودائمًا خارج القائمة، ولم يفكر أحد في الجلوس معي إلا بعدما انتشرت أخبار توقيعي للأهلي».

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واستطرد: «كنا جيل متميز في نادي الزمالك، وكمال درويش (رئيس الزمالك الأسبق) في هذا الوقت كان يقول لنا: كفاية بطولات هنجبلكم مكافآت منين؟».

واختتم: «هذا عكس مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي برئاسة مرتضى منصور الذي يشجع اللاعبين على حصد المزيد من الألقاب».