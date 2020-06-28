سالزبورج يواصل هيمنته ويتوج بالدوري النمساوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

توج سالزبورج بطلا للدوري النمساوي لكرة القدم، للمرة السابعة على التوالي، بعد تغلبه 3-صفر على هارتبيرج اليوم الأحد، ليختتم الموسم الأول للمدرب جيسي مارش بشكل رائع.



ومنح أندريه راماليو التقدم لسالزبورج بضربة رأس بعد ركلة ركنية في نهاية الشوط الأول وضاعف هوانج هي-تشان الفارق في الدقيقة 53 قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله باتسون داكا بعد ذلك بست دقائق.

وبعد فوزه بكأس النمسا، يتقدم سالزبورج بفارق لا يمكن تعويضه يبلغ 11 نقطة، على لاسك لينتس ليحرز الثنائية المحلية.

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وخسر لينتس 1-صفر أمام مستضيفه فولفسبرجر وقبل جولتين من النهاية حسم سالزبورج اللقب ليواصل سيطرته على الدوري المحلي.

كما رفع الفريق رصيده إلى 102 هدف في 30 مباراة.

وكان لينتس يتصدر المسابقة قبل بدء الدور الأخير، لكن الفريق انتهك قواعد فيروس كورونا ليتم خصم ست نقاط من رصيده ثم تقلصت العقوبة إلى أربع نقاط بعد الطعن.

وأجرى لينتس تدريبات جماعية خلال فترة سابقة على الرغم من أن لوائح فيروس كورونا كانت تجبره على التدرب في مجموعات صغيرة في ذلك الوقت.

وانتصر لينتس في ثلاث من آخر ثماني مباريات في الدور الأخير لحسم اللقب، والذي يشهد مشاركة ستة أندية.