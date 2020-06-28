شكرا لقرائتكم شوقي غريب: انطلاق الدوري خلال 42 يوما ومن الصعب إلغاء أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، توافق رؤيته وحسام البدري المدير الفني للفراعنة مع ما طلبه المديرين الفنيين بأندية الدوري المصري الممتاز والخاصة بالحصول على 6 أسابيع كاملة كفترة استعداد قبل انطلاق البطولة.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 ، إن تنظيم مواعيد بطولة الدوري المصري مرتبط باجتماع الاتحاد الافريقي الثلاثاء المقبل.

أضاف شوقي غريب: "اتفقنا وحسام البدري على تنظيم معسكرات المنتخب الأول والأولمبي في توقيت واحد".

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ونفى شوقي غريب مناقشة فكرة الغاء الدوري، قائلاً: "لم نناقش الغاء الدوري في اجتماع اتحاد الكرة اليوم لأننا نؤمن بأن الدولة هي من قررت عودة البطولة من جديد ولا يوجد اعتراض على الأمر نهائياً".

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الاتحاد الافريقي عدل الأجندة الدولي في أكتوبر ونوفمبر لتصبح 10 أيام كل فترة و3 مباريات بدلا من 2 على أن تكون أجندة شهر سبتمبر للمباريات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأشار شوقي غريب، إلى أنه والبدري توافقا أيضاً مع اللجنة الخماسية على انطلاق البطولة خلال 42 يوماً على أقصى تقدير على أن يبدأ احتساب المدة بداية من مطلع الشهر المقبل.