شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: أجانب الزمالك يبلغون مسؤولي الفريق بصعوبة العودة إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ثلاثي الزمالك المحترف، التونسي فرجاني ساسي، والمغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، أبلغوا مسؤولى القلعة البيضاء بصعوبة العودة من بلادهم خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف الطيران بسبب الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وأوضح عمر ربيع ياسين، أن ثلاثي الفارس الأبيض كانوا قد غادروا إلى بلادهم عقب توقف النشاط الرياضي فى مصر في مارس الماضي.

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وأتم: "يرفض مسؤولي الزمالك استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم، خوفًا من إصابة اي لاعب بفيروس كورونا".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد طلب من معاونيه متابعة اخبار اجتماعات الاتحاد الافريقي " كاف " والتي ستقام علي مدار الأسبوع الجاري والتي سيحدد خلالها الاتحاد الافريقي مواعيد مباراتي الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا والتي سيواجه خلالها الزمالك نظيره الرجاء المغربي ، حيث يرغب كارتيرون في الوصول للقرار الرسمي فور صدوره للبدء سريعا في تحديد موعد بداية التدريبات والاستعداد للمباراة خاصة ان الانباء التي انتشرت مؤخرا تؤكدا ان المباراتين ستقاما في سبتمبر المقبل.

في نفس السياق اجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اتصالا هاتفيا بمحمد عواد حارس مرمي الفريق اطمأن خلاله علي صحة اللاعب الذي اعلن تعرضه لاصابة بفيروس كورونا مؤخرا، كما تابع كارتيرون الحالة الصحية للاعب من خلال الجهاز الطبي للفريق والذي اكد للمدير الفني الفرنسي تحسن حالة محمد عواد.