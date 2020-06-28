شكرا لقرائتكم شوقي غريب: من الوارد تأجيل وديات المنتخب الأولمبي في سبتمبر بسبب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري أنه اقترح استمرار مسابقة 99 مع منح اللاعبين مواليد 97 المقيدين في الفريق الأول الحق في المشاركة، وقال غريب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن: "انطلاق مسابقة الموسم الجديد لمسابقة 99 سيكون مع انطلاق الموسم الجديد".

وتابع شوقي غريب: "من الوارد تأجيل المباريات المقترحة للمنتخب الأولمبي في شهر سبتمبر من الوارد تأجيلها حال استمرار الدوري".

وأكد شوقي غريب توافق رؤيته وحسام البدري المدير الفني للفراعنة مع ما طلبه المديرين الفنيين بأندية الدوري المصري الممتاز والخاصة بالحصول على 6 أسابيع كاملة كفترة استعداد قبل انطلاق البطولة.

وقال غريب أن تنظيم مواعيد بطولة الدوري المصري مرتبط باجتماع الاتحاد الافريقي الثلاثاء المقبل.

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وأضاف شوقي غريب: "اتفقنا وحسام البدري على تنظيم معسكرات المنتخب الأول والأولمبي في توقيت واحد".

ونفى شوقي غريب مناقشة فكرة الغاء الدوري قائلاً: "لم نناقش الغاء الدوري في اجتماع اتحاد الكرة اليوم لأننا نؤمن بأن الدولة هي من قررت عودة البطولة من جديد ولا يوجد اعتراض على الأمر نهائياً".

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الاتحاد الافريقي عدل الأجندة الدولي في أكتوبر ونوفمبر لتصبح 10 أيام كل فترة و3 مباريات بدلا من 2 على أن تكون أجندة شهر سبتمبر للمباريات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأكد شوقي غريب على أنه والبدري توافقا أيضاً مع اللجنة الخماسية على انطلاق البطولة خلال 42 يوماً على أقصى تقدير على أن يبدأ احتساب المدة بداية من مطلع الشهر المقبل.