شكرا لقرائتكم المقاصة يتخلى عن اللاعبين المنتهية عقودهم وعدم التجديد لهم بسبب الازمة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادي مصر المقاصة علي عدم التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب الازمة المالية التي يمر بها النادي والتي تسببت في عدم التزام النادي بسداد مستحقات اللاعبين منذ بداية الموسم، وكشف مصدر داخل إدارة النادي ان اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لن يتمكن النادي من الحفاظ عليهم في الموسم المقبل، وسيتم تدعيم الفريق في الموسم المقبل من خلال تصعيد عدد من الناشئين في حالة عدم وجود حل للازمة المالية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعقد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال جلسة حاسمة مع اللاعبين غدا علي هامش خضوع لاعبو فريق مصر المقاصة لإجراءات المحسة الطبية الثانية للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا ، وتشمل جلسة الغد حسم مصير المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك خارطة الريق للفترة المقبلة في ظل اقتراب استئناف الموسم الحالي من الدوري والذي يعاني فيه فريق المقاصة من الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري.

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فيما قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة تأجيل عودة الفريق للتدريبات الجماعية لمدة 4 أيام ، حيث كان من المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم 1 يوليو المقبل، إلا أن الجهاز الفني اصدر تعليمات جديدة للاعبين اكد خلالها خوض التدريبات يوم 4 يوليو المقبل وذلك لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا الثانية التي سيخضع لها اللاعبون بعد غد، وكذلك لايجاد حل في أزمة المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الفني واللاعبين.

ورفض لاعبو مصر المقاصة العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم خضوعهم لإجراء مسحة كورونا الاولي، وذلك بسبب أزمة مستحقاتهم المتأخرة، ويرفض لاعبو مصر المقاصة خوض التدريبات الجماعية قبل الحصول على جزء من مستحقاتهم المتأخرة، وأبلغوا الجهاز الفنى بقرارهم خلال إجراءات المسحة الاولي فى الدفاع الجوى.