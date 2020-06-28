شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق يؤكد انفراد الخليج 365: انطلاق الدوري 10 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ابراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة" انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 10 و11 أغسطس المقبل على أن يسبق ذلك مباراتين للأهلي والزمالك يومي 7 و8 يوليو من المؤجلات الخاصة بالبطولة،.

أضاف ابراهيم فايق خلال مقدمة برنامجه أن هناك استقرار على المواعيد الجديدة لبطولة الدوري المصري.

وأكد اتحاد الكرة اعلانه يوم الخميس المقبل موعد انطلاق البطولة رسمياً بعد الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الخماسية وحسام البدري وشوقي غريب..

وسبق أن انفرد الخليج 365 بموعد انطلاق بطولة الدوري المصري تحت عنوان: "اتحاد الكرة يستقر على موعد استئناف الدوري المصري الممتاز".

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استقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز عقب توقف دام لأشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد

وبدأت لجنة المسابقات باتحاد الكرة في العمل على إعداد جدول بطولة الدوري المصري وفقاً للمواعيد المنتظر الإعلان عنها والتي ستتراوح في الفترة من 10 – 15 أغسطس المقبل.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن جدول الدوري المصري الممتاز ينتهي مطلع نوفمبر المقبل على أن يتم اجراء تعديلات في جدول البطولة بعد اعلان كافة المواعيد المخصصة لنصف ونهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتي قد تتعارض مع مواعيد جدول المسابقة.

أضاف المصدر أن اتحاد الكرة لن يعلن مواعيد النهائية لبطولة الدوري المصري قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأمنية بشأن الملاعب وكافة التجهيزات الخاصة بالمباريات.

تضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة لأندية الدوري الممتاز بأنه جاري توفير مراكز طبية ومستشفيات لأجراء " المسحة " الخاصة بفيروس كورونا على جميع أفراد الفريق من لاعبين و جهاز فني و إداري وطبي و العاملين و إخطار اتحاد الكرة بنتائج التحاليل عقب ظهور النتائج.