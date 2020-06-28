شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: إصابة محمود قاعود مهاجم إنبي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي، أثبتوا سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص،

وأضاف: "جميع اللاعبين التحاليل أثبتت سلامتهم باستثناء محمود قاعود مهاجم الفريق البترولي و3 أخرين".

وأوضح: "كما أثبتت الفحوصات إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بخلاف قاعود، من ضمنهم اللاعب الصاعد أحمد قاسم، وعامل غرف خلع الملابس، وكذلك محلل الأداء".