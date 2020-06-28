شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: إصابة محمود قاعود مهاجم إنبي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي، أثبتوا سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص،
وأضاف: "جميع اللاعبين التحاليل أثبتت سلامتهم باستثناء محمود قاعود مهاجم الفريق البترولي و3 أخرين".
وأوضح: "كما أثبتت الفحوصات إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بخلاف قاعود، من ضمنهم اللاعب الصاعد أحمد قاسم، وعامل غرف خلع الملابس، وكذلك محلل الأداء".
وكشف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن الفريق البترولى سيخضع اليوم، الأحد، لقياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، تمهيداً لتنفيذ برنامج التدريبات الجماعية بداية من غداً، الإثنين، مؤكداً إن الفترة المقبلة ستشهد 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد تلك القياسات حيث سيخضع اللاعبين لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.
وعن كيفية خضوع اللاعبين لتدريبات جماعية مع تجنب فيروس كورونا قال طولان لـ"الخليج 365":"قررت تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات كل مجموعة يتولاها مدربا من الجهاز ويتم تبادل المجموعات مع الجهاز الفنى تباعًا ويتم الالتزام تماما بكافة الإجراءات الإحترازية بداية من الوصول إلى الملعب لحين مغادرته مباشرة بعد نهاية التدريب".
وعن حالة المصابين بفيروس كورونا بالفريق البترولى قال طولان إنه يتابع على مدار اليوم حالتهم من خلال الاتصال الهاتفى مع المتابعة الدورية لهم من جانب الجهاز الطبى للفريق حيث يخضع المصابين لبروتوكول العلاج المنزلى، بعد اكتشاف 4 حالات داخل الفريق فى المسحة الأولى التى أجراها البترولى استعدادا لعودة النشاط الكروى.
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