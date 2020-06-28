شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع اللجنة الأولمبية مع رؤساء الاتحادات الرياضية بمشاركة اشرف صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم اجتماع موسع مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة لمناقشة الإجراءات الإحترازية والطبية والأكواد الصادرة من وزارة الرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

حضر المؤتمر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب وشارك في المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية وبعض أعضاء مجالس الإدارة والمسئولين بها.

راعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في تنظيم الاجتماع أن يعقد في الهواء الطلق وتطبيق الإجراءات الإحترازية الطبية والتباعد الإجتماعي في جلوس الحاضرين.

شهد المؤتمر كلمة من المهندس هشام حطب ثم كلمة الدكتور أشرف صبحي الذي وجه الشكر للحضور ومشاركتهم في الاجتماع الهام من أجل خطوات عودة النشاط الرياضي.

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شرح الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية الخطة الطبية والإجراءات الواجب اتباعها لإستئناف النشاط الرياضي والتي تم إرسالها من اللجنة الأولمبية إلى جميع الاتحادات ، في ناقش مع اللجان الطبية بالاتحادات حول بعض النقاط الخاصة بالإجراءات التي سيتم اتباعها.

أكد المهندس هشام حطب شكره وترحيبه بجميع الحضور والمشاركة الفعالة في الاجتماع من أجل صالح الرياضة المصرية وحماية الرياضيين بمراجعة وتأكيد الإجراءات الإحترازية والطبية التي ستطبق بعد قرار عودة النشاط الرياضي.

وقال هشام حطب، اجتماع اليوم في غاية الأهمية في ظل ظروف غير معتاده يمر بها العالم كله في ظل انتشار وباء كورونا الذي أدى لتغييرات مفاجئه في كل نواحي الحياة وتوقف مفاجىء للنشاط الرياضي.

أضاف حطب، الرياضة حياة تمنح الأمل وتساهم في قدرة الإنسان على المقاومة ومواجهة مصاعب الحياة المختلفة ولها عامل كبير في حياة كل فرد ، وفي ظل تعليمات القيادة السياسة وإهتمامها بعودة الرياضة لطبيعتها وسط إجراءات إحترازية وطبيه عاليه للحفاظ على الأرواح سنخطوا نحو العودة والإلتزام بكل الأكواد الطبية والتعليمات وتشكيل لجان طبية تتابع وتشرف على تنفيذ كل الإجراءات الإحترازية.

شدد هشام حطب في كلمته على نصيحة لجميع الرياضيين وجميع المتواجدين في المنظومة الرياضية بضرورة الإلتزام والحرص والتأهيل الطبي والبدني وأيضا التأهيل النفسي بعد فترة التوقف الطويل من أجل عودة الرياضة المصرية إلى طريقها الذي شهد تطور ونجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة في ظل إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح كل جانب من جوانب الحياة المصرية إهتمام كبير للنهوض بمصر وتقدمها ورقيها.