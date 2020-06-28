شكرا لقرائتكم محمد عبدالواحد: تحقيق البطولات والحسابات الشخصية وراء الهجوم على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق، أن النادى يتعرض لحملة من الهجوم فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا ما تسبب فى دفاعه عن حقوق النادى من خلال حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبدالواحد خلال تصريحات لقناة الزمالك: "الزمالك خيره عليا وعلى جميع أبنائه وحان الوقت للوقوف مع النادى، والبعض استكثر على الزمالك تحقيق بطولتين خلال أسبوع واستعادة الفريق لهيبته وأمجاده فشنوا الهجوم عليه".

وتابع عبدالواحد: "لست محسوباً على أحد وأشغل منصب فى دجلة على مدار سنوات عديدة ولكن كان على أن أقول كلمة الحق وأدافع عن النادى الذى تسبب فى شهرتي".

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وواصل: "البعض يهاجم الزمالك بسبب خلافات شخصية مع رئيسه ومجلس إدارته".

وشدد محمد عبدالواحد على أن الزمالك باتت كلمته هى العليا فى ظل وجود مجلس الإدارة الحالى برئاسة مرتضى منصور، على عكس ما كان عليه الوضع فى السابق.

وأضاف: "هذا حق الزمالك علينا جميعاً، وأنصح الجماهير بالوعى لكل ما يُكتب ويُقال من أجل مصلحة ناديكم".

وأنهى عبدالواحد تصريحاته مندهشاً من بعض القنوات الفضائية التى لا تعرف الحياد على حد وصفه، قائلاً:" هناك بعض القنوات تشعر وكأنها قناة الأهلى الرسمية".