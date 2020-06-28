شكرا لقرائتكم على هامش المسحة.. اجتماع لاعبي مصر المقاصة لبحث المستحقات المتأخر وخارطة الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال جلسة حاسمة مع اللاعبين غدا علي هامش خضوع لاعبو فريق مصر المقاصة لإجراءات المسحة الطبية الثانية للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا ، وتشمل جلسة الغد حسم مصير المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك خارطة الطريق للفترة المقبلة في ظل اقتراب استئناف الموسم الحالي من الدوري والذي يعاني فيه فريق المقاصة من الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري.

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ويواجه نادي مصر المقاصة أزمات عديدة خلال الفترة الحالية بسبب مشكلة مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، وما زاد من مشاكل وازمات نادي مصر المقاصة هو اعلان اتحاد الكرة عن تحديد 15 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الموسم الحالي من الدوري، ليجد مسئولو المقاصة انفسهم امام أزمات كبيرة لابد من حلها خلال 6 أسابيع من الان.

وتعتبر أكبر أزمة إمام إدرة المقاصة حاليا هي رفض لاعبو مصر المقاصة العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة رغم خضوعهم امس لإجراء مسحة كورونا ، قبل الحصول علي جزء من مستحقاتهم المتأخرة وابلغوا الجهاز الفني بقرارهم خلال إجراءات المسحة امس في الدفاع الجوي.