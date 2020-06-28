شكرا لقرائتكم طولان: أتمنى بقاء محمد شريف مع إنبي .. وطلبنا 6 أسابيع إعداد للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي انبي استمرار مهاجمه محمد شريف المعار من النادي الأهلي الموسم المقبل، وقال حلمي طولان: "اتمنى استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الموسم المقبل كما أنه متواجد في فترة الاعداد للفريق حالياً وسيستكمل الموسم الحالي حتى النهاية".

وأكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي انبي أن هناك حالتان ايجابيتان لعينات فيروس كورونا خلال المسحة الأولى.

أضاف حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: "طلبنا خلال اجتماع المديرين الفنيين 6 أسابيع فترة استعداد ليصبح الانطلاق الأقرب منتصف أغسطس المقبل".

Advertisements

أوضح حلمي طولان: "عرضنا إقامة الأسابيع الأولى مباراة كل 5 أيام لتفادي الحمل البدني".

وقال حلمي طولان: "نطبق الاجراءات الاحترازية بالكامل في التدريبات، وأجرينا اليوم المسحة الثانية للاعبي انبي اليوم".