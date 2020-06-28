الامارات | شباب الأهلي يجدد عقد عبدالعزيز هيكل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، عبدالعزيز هيكل، عن تجديد عقده مع "فرسان دبي"، وفق ما نشره اللاعب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ونشر هيكل صورته عقب تجديد العقد، وقال: "الحمد لله على تجديد عقدي واستمراري مع الفريق، شكراً لرئيس النادي وبإذن الله أعمل مع زملائي على اسعاد جماهير شباب الاهلي بتحقيق البطولات".