- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يجدد عقد عبدالعزيز هيكل والان نبدء بالتفاصيل
ونشر هيكل صورته عقب تجديد العقد، وقال: "الحمد لله على تجديد عقدي واستمراري مع الفريق، شكراً لرئيس النادي وبإذن الله أعمل مع زملائي على اسعاد جماهير شباب الاهلي بتحقيق البطولات".
وبات هيكل ثالث اللاعبين المواطنين الذين يتم تجديد عقودهم مع شباب الأهلي في الفترة الماضية، بعدما تم تجديد عقد كل من وليد عباس ومحمد جابر.
وتعمل شركة الكرة على تجديد عقود كل من أحمد خليل وإسماعيل الحمادي ووليد حسين ارتبطت أسمائهم بالرحيل عن الفريق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شباب الأهلي يجدد عقد عبدالعزيز هيكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.