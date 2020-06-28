الامارات | مدرب المنتخب والتحضير للجمعية العمومية على طاولة اتحاد الكرة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب والتحضير للجمعية العمومية على طاولة اتحاد الكرة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر " توتير" أن مجلس الإدارة سيعقد غدا الإثنين اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعمي وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عند الساعة الرابعة والنصف عصرا بنظام الإتصال المرئي عن بعد.

وينتظر أن يبحث الاجتماع ملفات عدة أبرزها التداعيات الأخيرة التي صاحبت إلغاء دوري الخليج العربي بجانب التحضير للجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقررة الخميس المقبل فضلا عن بحث ملف المدرب الجديد للمنتخب والكشف رسميا عن هويته.

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