شكرا لقرائتكم خبر عن المان سيتي يجتاز نيوكاسل ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز كيفن دي بروين هدفا من ركلة جزاء وأضاف رحيم سترلينج هدفا رائعا ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 2-صفر على نيوكاسل يونايتد ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.
وهيمن سيتي على الشوط الأول لكن الهدف الوحيد جاء من ركلة جزاء نفذها دي بروين بعد خطأ ضد زميله جابرييل جيسوس في الدقيقة 37.
وتحسن أداء نيوكاسل بعد الاستراحة وأهدر البديل دوايت جايل فرصة سهلة لإدراك التعادل.
وبعد دقيقة واحدة أطلق سترلينج تسديدة رائعة من خارج المنطقة ليضمن تأهل سيتي لمواجهة أرسنال في الدور قبل النهائي.
وأقيمت كل مباريات دور الثمانية دون حضور مشجعين، وانتهت المواجهات كلها بخسارة أصحاب الأرض في واقعة تحدث لأول مرة منذ 1987.
وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي سيلعب مانشستر يونايتد مع تشيلسي.
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