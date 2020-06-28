شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يتلقى ضربة جديدة بعد الخسارة أمام ساوثامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى واتفورد ضربة جديدة في محاولته لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث خسر 3-1 على أرضه أمام ساوثامبتون، الذي استغل ثنائية لاعبه داني إينجس، يوم الأحد في تحقيق الفوز.



وتقدم ساوثامبتون إلى المركز 13 برصيد 40 نقطة بينما بقي واتفورد في المركز 16 وله 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بورنموث القابع في بداية منطقة الهبوط والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وبدأ ساوثامبتون المباراة بقوة وتقدم بهدف مستحق حيث اجتاز إينجس اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة لمرمى واتفورد في الدقيقة 16.

ولم يكن فريق المدرب رالف هازنهوتل محظوظا في عدم إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 24 عندما أطلق جيمس وارد-براوس تسديدة قوية من مدى قريب بعد كرة عرضية من أوريول روميو.

وتحسن أداء واتفورد، الذي استبعد الثلاثي أندريه جراي وناتانييل تشالوبا ودومينجوس كوينا من التشكيلة الأساسية بعدما ذكرت تقارير بريطانية أنهم خالفوا إجراءات العزل العام، في الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى الحارس أليكس ماكارثي.

لكن الفريق صاحب الأرض وجد نفسه متأخرا بهدف آخر، حيث أضاف إينجس مهاجم ليفربول السابق الهدف الثاني في الدقيقة 70 ليرفع رصيده إلى 18 هدفا بالدوري هذا الموسم.

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واستعاد واتفورد بعض الأمل بعد هدف يان بيدناريك مدافع ساوثامبتون بطريق الخطأ في مرماه، لكن وارد-براوس حسم انتصار ساوثامبتون بتسجيل الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 82.