زيدان يعلن تشكيل ريـال مدريد في مواجهة إسبانيول الليلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه اليوم لمواجهة مُضيفه إسبانيول ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري الإسباني «الليجا». ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 68 نقطة، بينما يحتل نادي إسبانيول المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة، وفوز الريال في مباراة اليوم يعني تربعه على صدارة الليجا بفارق نقطتين عن نادي برشلونة. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافاييل فاران- مارسيلو خط الوسط: كاسميرو- فالفيردي- توني كروس- فرانشيسكو إيسكو Advertisements خط الهجوم: إيدين هازارد- كريم بنزيمة. الوضع في مصر

اصابات 65,188

تعافي 17,539

وفيات 2,789

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