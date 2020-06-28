شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: سعداء بتتويج محمد صلاح بـ«البريميرليج».. وجميع المحترفين تحت المنظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، على سعي ومتابعة الجهاز الفني للفراعنة لكل اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وحضر بركات اجتماع الجهاز الفني للمنتخب اليوم، للوقوف على الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية ومعرفة آخر المستجدات مع مدربي أندية الدوري، قبل استئناف بطولة الدوري المصري لتتماشى مع مصلحة الطرفين.

وقال محمد بركات في تصريحات صحفية: «نركز مع اللاعبين فنيًا داخل وخارج الملعب، ولابد للمحترفين خارج مصر أن يكونوا وجهة مشرفة لبلدنا».

وأردف: «سعداء بتتويج محمد صلاح ببطولة الدوري مع ليفربول، ونتابع جميع اللاعبين المحترفين والجميع تحت المنظار».

وأوضح: «هناك منتخبات يصدر لاعبوها مشكلات بسبب المستحقات المتأخرة».

واختتم: «هنا في منتخب مصر لا يوجد لدينا مثل هذه الأمور، ونمتلك لاعبين رجال، ونهتم بأن نفخر بهم».

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