شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى دجلة بعد إصابة أحد لاعبيه بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى وادى دجلة إلغاء التدريبات الجماعية للفريق الكروى الأول بالنادى، بعد ثبوت إصابة أحد لاعبى الفريق بفيروس كورونا، بعدما أثبتت نتيجة المسحات الأولى التى خضع لها اللاعبون إصابة أحدهم، دون الكشف عن اسمه، واستقر الجهاز الفنى للفريق الدجلاوى، بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، على إلغاء التدريب الجماعى للفريق والذى كان مقررًا له، أمس الأحد، بعد أن أثبتت نتيجة المسحة الطبية الثانية التى أجراها اللاعبون صباح أمس الأول الجمعة، إصابة لاعب من الفريق بفيرس كورونا، وتم عزله مباشرة.

ووافق الجهاز الفنى على قرار إدارة النادى بإلغاء التدريب، على أن تتم إعادة دراسة النظر فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل عام، وهل سيتم الاكتفاء بعزل اللاعب واستكمال التدريبات بشكل طبيعى، أم سيتم إلغاؤه بشكل عام.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى «سلبية»، لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبين مصابين فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الآخرين.

وفى السياق ذاته، نفى محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق، الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابته بالكورونا، لافتا إلى أن هناك حسابا مزورا ليس تابعا له سبب نشر هذه الشائعة عبر موقع التواصل الاجتماعى، مشدداً على أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك الحساب المزور خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويتقدم بالشكر لكل من حرص على التواصل معه فى الساعات الأخيرة.